Владимир Зеленский подчеркнул, что языковой вопрос - сугубо политический.

Президент Владимир Зеленский считает, что русский язык не собственность Российской Федерации. По его словам, языковой вопрос - сугубо политический.

Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30".

Зеленский рассказал, что спорил с теми, кто говорил о войне между украиноязычными и русскоязычными. При этом он напомнил, что за независимость Украины погибло много русскоязычных граждан.

"Русский язык не является собственностью России. Я так считаю", - заявил президент.

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Также Зеленский подчеркнул, что языковым вопросом манипулирует Россия.

Русский язык в Украине

3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики".

Закон разрешал использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.

25 мая Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 и признал недействительным решение Харьковского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального в городе.

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Автор: Анастасия Горбачева