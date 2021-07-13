Президент Владимир Зеленский считает, что русский язык не собственность Российской Федерации. По его словам, языковой вопрос - сугубо политический.
Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30".
Зеленский рассказал, что спорил с теми, кто говорил о войне между украиноязычными и русскоязычными. При этом он напомнил, что за независимость Украины погибло много русскоязычных граждан.
"Русский язык не является собственностью России. Я так считаю", - заявил президент.
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Также Зеленский подчеркнул, что языковым вопросом манипулирует Россия.
Русский язык в Украине
3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики".
Закон разрешал использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.
10 августа закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу.
28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.
25 мая Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 и признал недействительным решение Харьковского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального в городе.
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