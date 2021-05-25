У мэрии Харькова есть 30 дней на обжалование решения.

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 и признал недействительным решение Харьковского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального в городе.

Об этом говорится в решении суда от 18 мая, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

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«Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета «О реализации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в городе Харькове» № 788/12 от 20.08.2012», - говорится в решении.

В документе указано, что Конституционный суд Украины 28 февраля 2018 года признал не соответствующими положениям Конституции Украины нормы закона «Об основах государственной языковой политики», для реализации которого было принято указанное решение Харьковского горсовета.

Также отмечается, что резолютивная часть решения суда о признании нормативного правового акта противоправным и недействительным безотлагательно публикуется ответчиком в издании, в котором он был официально обнародован, после вступления решения в законную силу.

Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

«В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу по возвращении апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра», - сказано в документе.

Предыстория

3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об основах государственной языковой политики».

Закон разрешал использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции Украины.

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Автор: Светлана Макринская