По словам министра Дмитрия Кулебы, возможный диалог президентов Украины и России не означает, что Киев отвергает встречи в "нормандском формате".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "однозначно, стоит" разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

На вопрос о том, стоит ли президенту Зеленскому разговаривать с Путиным, Кулеба ответил следующим образом: "Однозначно, стоит. Потому что несмотря на все то лукавство, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности, для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника - Украина и Россия".

Министр подчеркнул, что разговаривать нужно именно с тем, кто принимает решения в России, а это и есть Владимир Путин.

"Это должен быть разговор. Я думаю, что это будет очень сложный разговор, но нужно идти к нему", - добавил он, говоря о формате встречи.

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В то же время Кулеба подчеркнул, что такая встреча президентов Украины и России не означает, что Украина отвергает встречи в нормандском формате.

"Мы сейчас наоборот активизировали работу над подготовкой нового саммита в нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую, чтобы прекратить войну, гибель наших солдат и деоккупировать наши территории", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться. В Кремле утверждали, что не против мероприятия. Дата и место встречи Зеленского и Путина пока точно неизвестны.

При этом в Кремле настаивают, что Путин не будет говорить с Зеленским о принадлежности Крыма. Для российских властей темы Крыма "не существует", утверждает спикер Путина.

От встречи с Путиным Зеленского уже предостерег украинский журналист Дмитрий Гордон, заявив, что она не принесет никакой пользы.

Автор: Антонина Доломанжи