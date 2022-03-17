Президент упрекнул Германию, что некоторые шаги в поддержку Украины - запоздалые.

Президент Владимир Зеленский призвал Германию продемонстрировать лидерство с целью прекращения войны России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления перед немецким Бундестагом.

"Я обращаюсь к вам и напоминаю то, что нужно, то, без чего Европа не выживет, не сохранит свои ценности. Бывший актер и президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: "Разрушайте эту стену!". Я хочу сказать теперь вам: канцлер Шольц, разрушайте эту стену! Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете, и чем ваши потомки будут только гордиться. Поддержите нас! Поддержите мир! Поддержите каждого украинца! Остановите войну! Помогите нам ее остановить!"- подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, что обращается к Бундестагу после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб, а также после шагов в поддержку Украины, некоторые из которых запоздалые после санкций, которых, очевидно, мало, чтобы остановить эту войну.

"И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое просто использует вас и еще некоторые страны, чтобы финансировать войну", - отметил Зеленский.

"За три войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что чувствовали раньше, и что вы, наверное, пока не все замечаете, но вы как будто снова за стеной. Да, не за Берлинской, а посреди Европы между свободой и неволей, и стена эта крепчает с каждой бомбой, которая падает на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира, не принимается, хотя может помочь", - добавил Зеленский.

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