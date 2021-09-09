Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский президент Владимир Путин не будет участвовать в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цитирует российский Интерфакс.

"Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее", – ответил Песков.

Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте такжеРФ мстит Украине: Кулеба обвинил россиян в мелочности8 сентября украинские СМИ писали, что украинский глава Владимир Зеленский намерен посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится 14 сентября.

В свою очередь, экс-посол Украины в США Валерий Чалый допустил, что Зеленский может встретиться с главой Кремля на этой сессии: "Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни – все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не очень уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть".

Уже давно Зеленский активно добивается встречи с Путиным с глазу на глаз. В апреле украинский глава на фоне стягивания Россией войск предложил главе Кремля увидеться на Донбассе.

В России предложение главы Украины восприняли прохладно. Спикер Путина отметил, что такая встреча возможна лишь на нейтральной территории, однако обсудить с Путиным вопросы Донбасса и Крыма не удастся.

1 сентября Зеленский даже успел встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

В Украине настаивают на изменении формата переговоров с Россией по Крыму и Донбассу. "Минские соглашения", убежден министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, являются "мертвыми".

Автор: Яна Ставская