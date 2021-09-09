Ранее встречу с Путиным инициировал сам Зеленский, но в Кремле заявили, что не хотят говорить с ним о Крыме.

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, сессия которой вскоре стартует в Нью-Йорке. Сегодня стало известно, что Зеленский планирует посетить США в конце сентября.

Об этом рассказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Украина 24".

"По поводу встречи президентов Украины и России - я думаю, об этом говорить не будут, но мне кажется, что там обсуждаются такие варианты... Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни - все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть", - сказал Чалый.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться. В Кремле утверждали, что не против мероприятия. Дата и место встречи Зеленского и Путина пока точно неизвестны.

При этом в Кремле настаивают, что Путин не будет говорить с Зеленским о принадлежности Крыма. Для российских властей тема Крыма "не существует", утверждает спикер Путина.

От встречи с Путиным Зеленского уже предостерег украинский журналист Дмитрий Гордон, заявив, что она не принесет никакой пользы.

Автор: Юрий Годован