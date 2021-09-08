Президент примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Владимир Зеленский в сентябре снова отправится в США. В этот раз он посетит Нью-Йорк.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

"Готовим визит в Нью-Йорк", - отметил представитель президента

По его словам, поездка запланирована на конец сентября. При этом он указал, что Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеБайден посетит Украину, но не в этом году - Кулеба76-я сессия Генассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке 14 сентября. Общие дебаты запланированы на период с 21 сентября по 27 сентября.

Стоит отметить, что некоторые дипломаты считают, что во время визита Зеленский может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Визит Зеленского в США: итоги

Переговоры Байдена и Зеленского прошли в Белом доме 1 сентября. По результатам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, в частности, о рисках запуска "Северного потока-2", поддержке реформ и вступления Украины в НАТО. В общем, сотрудничество Вашингтона и Киева касается 5 стратегических направлений.

В ответ американское посольство заявило, что поездка Зеленского в США "подтвердила прочность взаимоотношений двух стран".

В то же время критики переговоров утверждают, что Байден недостаточно подготовился к встрече с украинским коллегой. Так, американский сенатор-республиканец Тед Круз констатировал, что Белый дом и дальше отстаивает запуск российского газопровода, игнорируя риск для нацбезопасности не только Украины, а и самих Соединенных Штатов.

Автор: Анастасия Горбачева