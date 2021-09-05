Для российских властей тема Крыма "не существует", утверждает спикер Путина.

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это "регион" Российской Федерации", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что в таком виде это не может быть пунктом повестки дня переговоров.

"Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что никакой подготовки к предположительной встрече Зеленского и Путина не ведетсяПри этом представитель Кремля заверил, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.

"Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", – сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться. В Кремле утверждали, что не против мероприятия. Дата и место встречи Зеленского и Путина пока точно неизвестны.

Напомним, РФ захватила украинский Крым в 2014 году. Украина и ряд ее союзников не признали аннексию территории. Россию наказали за агрессию – были введены санкции.

Российские власти уже не раз заявляли, что не собираются обсуждать вопрос Крыма, поскольку для них он "закрыт".

Для деоккупации Крыма был создан новый формат – это "Крымская платформа". В Украине в конце августа уже состоялся первый саммит "Крымской платформы". На саммите было много представителей разных стран.

Авторы: Светлана Закелова, Екатерина Присяжнюк