В последнее время вооруженные силы России осуществляют постепенное наращивание войск вдоль государственной границы.

РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады.

"По состоянию на 30 марта этого года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях (ОРДЛО - УНИАН) и АР Крым удерживается 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ и на территории временно оккупированного Крыма", - заявил он.

В то же время, по словам Хомчака, в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период обучения, поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим стратегическим учениям «Запад-2021» вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вдоль государственной границы Украины - на севере, на востоке и на юге, а именно - в Брянской, Воронежской областях, а также в АР Крым.

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В общем, как отметил Хомчак, ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозы военной безопасности нашего государства.

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Автор: Константин Гончаров