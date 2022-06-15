Для борьбы с Россией нужны дополнительные санкции, которые должны быть приняты не только на уровне ЕС.

На фоне продолжающегося полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, президент страны-агрессора Владимир Путин рассчитывает на то, что скоро Запад устанет от войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает РАР.

"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день гибнут люди, ежедневно там гибнут дети и женщины, ежедневно рушится инфраструктура", – сказал Пшидач.

Дипломат также отметил, что для борьбы с Россией нужны дополнительные санкции, которые должны быть приняты не только на уровне ЕС, а также G7 и другими евроатлантическими партнерами – США или Японией.

На вопрос, когда шестой пакет санкций ЕС начнет давать "ощутимые" результаты, он ответил, что "в ближайшие несколько месяцев" импорт нефти из России постепенно снизится.

Усталость от войны в Украине:

9 июня посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила о том, что Кремль ждет, когда Запад устанет от войны в Украине.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступала Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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