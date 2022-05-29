В МИД Венгрии заявления Украины, что с нефтепроводом "может что-то произойти", называют шокирующими, особенно на фоне помощи украинским беженцам.

В Венгрии считают неприемлемыми заявления украинской стороны по транспортировке нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом в эфире радиостанции Kossuth Rádió заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает "РБК-Украина".

По его словам, заявления представителя Минэнерго Украины являются шокирующими, особенно на фоне помощи, которую предоставляет Будапешт украинским беженцам.

"Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там", - подчеркнул Менцер.

Он также отметил, что Будапешт не будет поддерживать решения Евросоюза, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Около 65% нефти в страну поступает из России, а венгерские НПЗ сейчас могут перерабатывать именно российскую нефть.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Будапешт воспользовался войной России против Украины, фактически прибегая к шантажу ЕС. Однако у Украины есть свой рычаг влияния на Венгрию - нефтепровод "Дружба".

Зеркаль отметила, что в Венгрию идет отдельная нитка нефтепровода "Дружба", с которой может "что-то произойти". "И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом)", - сказала она.

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