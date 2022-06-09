Посол убеждена, что основной вызов Украине придется пройти зимой.

Кремль ждет, когда западные страны устанут от Украины, перестанут пересылать оружие, и Украину будет легче захватить.

Такое мнение в интервью НВ высказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Совершенно ясно, что это часть российских ожиданий и российских учебников современной войны — они всегда ожидали, что западные страны будут отвлекаться. Я верю, что на этом первом этапе войны, чрезвычайное единство западных стран вокруг санкций, единство по оказанию военной помощи, единство вокруг политической поддержки Украины почти наверняка застали Владимира Путина врасплох. Это было фантастически, но это не было удивительным", - отметила посол.

Симмонс отметила, что усталость от ситуации уже начала накапливаться.

"В международной системе мы продолжаем дискуссии, мы можем не всегда соглашаться в вопросах, но есть ценности, которые нас объединяют, и когда этими ценностями пренебрегли, мы объединились, это мы делаем и сейчас. Есть ли это усталость или следует ожидать ее? В определенной степени, уже можно заметить некоторую усталость СМИ, и это вполне естественно. Другие вопросы оказываются в фокусе внимания. Вы знаете, что юбилей правления королевы Елизаветы II был топовой новостью в Великобритании, но Украины, конечно, все еще очень много в новостях", - заявила посол.

Посол убеждена, что основной вызов Украине придется пройти зимой.

"Таким образом, у вас есть этот вызов относительно медиа. Но пока я не чувствую, чтобы кто-то в политическом пространстве думал, что вопрос Украины стал менее важным, надоел или утомляет. Я считаю, что гораздо больше вызовов перед вами предстанет в холодные месяцы этого года. Многое будет зависеть от того, какие решения будет принимать международное сообщество, насколько ему удастся снизить свою зависимость от российских энергоносителей", - заявила посол.

По словам посла, именно эта ситуация станет проверкой того, как Европа относится к Украине.

"Здесь нужны очень четкие расчеты, потому что рано или поздно эта проблема возникнет, и это также будет естественной частью проверки, как люди в Европе относятся к российской военной агрессии. Я ожидаю, что напряженность среди западных партнеров возрастет, но надеюсь, что это будет конструктивная напряженность, и мы уже имеем большое единство как основу для того, чтобы вести дебаты, когда придет время", - отметила посол.

Война в Украине и посол Британии:

Симмонс 29 апреля 2022 года вернулась в Киев в связи с возобновлением работы посольства в Киеве.

11 мая посол Британии Симмонс побывала в Ирпене.

Вас также могут заинтересовать новости: