В районе Врубовки враг ведет штурмовые действия.

Украинские военные отбили вражеские наступления на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника, благодаря действиям наших воинов, в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганське, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются. На Новопавловском направлении защитники Украины отбили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском и запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселка. Нанес авиаудар неподалеку Каменского.

На Южнобугском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополиное, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудар вблизи Князевки.

На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошкивка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры неподалеку Сидорово, маяков и Закитного.

Как ранее сообщал УНИАН, на Северодонецком направлении противник осуществлял огневое воздействие по нашим позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар вблизи Белой Горы.

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