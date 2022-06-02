В Самаре и Оренбурге дочерние предприятия "Роснефти" уже сократили добычу на 40%.

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины доходы, поступающие в российский бюджет, могут сократиться в следующем году на четверть.

Речь идет о санкциях, затрагивающих торговлю нефтью. Такой прогноз озвучил экономический аналитик Михаил Крутихин в эфире "Ходорковский LIVE".

"В России могут полностью или частично закрыться нефтеперерабатывающие предприятия, потому что Европе станет не нужен прежний объем российских нефтепродуктов. Как следствие, нефтяные компании будут вынуждены сокращать добычу, закрывать скважины", - отметил эксперт.

Крутихин отметил, что в Самаре и Оренбурге дочерние предприятия "Роснефти" уже сократили добычу на 40%.

"В Самаре и Оренбурге дочерние предприятия "Роснефти" уже сократили добычу на 40%. В Ханты-Мансийском АО, ведущем нефтяном регионе России, добыча сократилась на 26%, - отметил эксперт.

По его мнению, отказ Европы от российской нефти будет продолжаться, и в этом году Россия потеряет около 30% от добычи нефти.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

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