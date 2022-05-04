Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

Об этом она написала в Twitter.

Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций. Во-первых, мы внесли высокопоставленных военных и других лиц, совершавших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности", - заявила президент ЕК.

Кроме того, под санкции попали ряд финансовых учреждений России, а также российские пропагандисты.

"Во-вторых, мы вносим под ограничения Сбербанк – безусловно, крупнейший банк России – и два других крупных банков. В-третьих, мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем большим государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду. Наконец мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы обязаны над этим работать", - сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Евросоюз хочет победы Украины над Россией.

"Именно поэтому я предлагает начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей. Этот пакет должен принести большие инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ", - добавила фон дер Ляєн.

Пятый пакет санкций ЕС против Росии, вступил в силу 8 апреля. Он включал запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС.

Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

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