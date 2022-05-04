В Будапеште снова заявили об угрозе энергетической безопасности Венгрии.

Правительство Венгрии не согласно поддержать нефтяное эмбарго против Российской Федерации даже с "особыми условиями". В Будапеште заявили об угрозе энергетической безопасности страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Венгрии и Словакии, которые зависят от энергоресурсов из РФ, планировали дать дополнительный год для применения санкций - до конца 2023 года.

В свою очередь спикер венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что вопрос энергетической безопасности Венгрии не решен.

"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – заявил Ковач.

Напомним, что в ЕС рассматривали вариант предоставления Словакии и Венгрии "особых условий", чтобы сохранить единство в вопросе введения эмбарго на российскую нефть.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

В конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

"Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за отказа переходить на оплату в рублях. В то же время экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья упал на 26,9% — до 50,1 млрд кубов.

Против ограничений на российские энергоресурсы выступает Будапешт. Венгерское правительство готово платить Москве за газ и нефть в рублях и угрожает ЕС ввести вето на новые санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: