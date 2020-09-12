Андрей Прокопенко отметил, что принял решение оставить должность руководителя ОГА из-за лишения возможности формировать список кандидатов в депутаты областного совета.

Председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко подал в отставку.

Читайте такжеГенпрокурор Венедиктова рассказала, собирается ли уходить в отставкуОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», - отметил Прокопенко.

Он добавил, что не хочет углублять конфликт, который может повредить президенту Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа».

«Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять», - написал Прокопенко.

Когда был назначен Прокопенко:

Прокопенко занимал должность председателя Черниговской ОГА с 31 октября 2019 года.

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Перевод: Виктория Токарева