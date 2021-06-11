Деталей нового проекта Притула пока не раскрыл.

Бывший кандидат в мэры Киева, экс-телеведущий Сергей Притула, который недавно вышел из рядов партии "Голос", допустил создание новой политической силы.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По словам Притулы, его "максимально интересует" следующая парламентская кампания.

"Я в принципе не отвергаю [создание партии]. Это уже будет немного другая история чем та, что была с "Голосом". Здесь я собираюсь возглавлять процесс", - заверил Притула.

Он уточнил, что в реализации этих планов ему помогают коллеги и команды из регионов, в частности - из "Голоса".

"В каком формате и в каком творении все будет - дайте, пожалуйста, немного времени. Мы дойдем до общего знаменателя и обо всем сообщим", - сказал Притула.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

При этом ранее, в конце апреля Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас же политсилу возглавляет народный депутат Кира Рудык: в марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который заявил в июне о выходе из парламента.

В "Голосе" в свою очередь заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован