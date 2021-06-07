Депутаты замечают, что "желание отдельных партийцев "Голоса" отказаться от программных основ" не останавливает процесс развития партии.

В партии "Голос" не удивлены, что "личные амбиции" телеведущего и шоумена Сергея Притулы "взяли верх над общей целью".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

Комментируя заявление Притулы о том, что он покидает партию "Голос", в партии отметили: "Мы не удивлены тем, что личные амбиции Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе, и господином Сергеем".

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В то же время, отметили в партии, "желание отдельных партийцев "Голоса" отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем ни коим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, какой является «Голос».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июня, Притула объявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики.

"Я ухожу из партии, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, которое отдалилсь от наших начальных принципов настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - пояснил Притула. - "О своих дальнейших планах в политической сфере я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах!" - подытожил Притула.

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Автор: Татьяна Поляковская