Сергей Притула обвинил партию в том, что новое руководство "отдалилось от первоначальных планов", при этом сам шоумен собирается оставаться в политике.

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула 7 июня объявил о выходе из партии. В то же время он подчеркнул, что не уходит из политики.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Два года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде "Голоса" перед прошлыми парламентскими выборами... Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не оставил бы основатель. Однако по состоянию на сегодня, 7 июня, я объявляю о своем выходе из партии "Голос", - написал Притула.

В то же время он отметил, что не уходит из политики.

"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - пояснил Притула.

Кроме того, он добавил, что "до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и реанимации партии, за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тыс. украинцев".

"Но диалога не получилось, и теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд "Голоса" в регионах, которые два года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные "верхи" не слышат "низов" и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине", - написал телеведущий.

Среди прочего, он также отметил, что "партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".

"О своих следующих планах в политической сфере я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах!" - подытожил Притула.

В "Голосе" выход Притулы из партии пока никак не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля стало известно, что Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса", а также перестал быть заместителем председателя политсилы.

В комментарии УНИАН тогдашний пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух отметил, что в политсиле не усматривают никакой "измены" в связи с неизбранием Притулы в состав политсовета. По словам спикера, "просто избрали в новый состав политсовета других людей". При этом он подчеркнул, что Притула остается членом партии "Голос".

10 февраля Притула заявил, что не собирается уходить из политики.

В апреле он заявил, что видит себя новым руководителем партии "Голос". В свою очередь Рудик ответила, что "партийная работа – это не выступления в клубах".

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Авторы: Виктория Гордиенко, Татьяна Поляковская