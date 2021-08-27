Новоизбранная глава облсовета отметила, что хотела бы иметь заместителей, которые не замешаны в коррупционных схемах, в то же время напомнила о презумпции невиновности.

Зампредседателя Харьковского областного совета Андрей Малыш, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, находится в декретном отпуске.

Об этом сообщила новоизбранная глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко, пишет Суспильне.

"Он сейчас не работает, находится в декретном отпуске", - сказала Егорова-Луценко.

Она отметила, что хотела бы иметь заместителей, которые не замешаны в коррупционных схемах, в то же время напомнила о презумпции невиновности. Вместе с тем глава облсовета допустила, что у нее появится новый заместитель.

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"Во-первых, у нас презумпция невиновности. У нас один заместитель от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Это, скажем, квота, коалиционные договоренности, конечно же, юридически ее нет, она является устной. Я почему-то думаю, что фракция ОПЗЖ все-таки будет инициировать вопрос, связанный с переизбранием от их фракции другого заместителя. Возможно, это так будет. Но для себя, скажу откровенно: я бы хотела работать с заместителями, которые не имеют отношения к каким-то коррупционным схемам", - отметила Егорова-Луценко.

Относительно изменения количества заместителей в связи с судебным делом, глава облсовета отметила, что будет ждать решения апелляционного суда. Егорова-Луценко добавила, что ранее четырех заместителей избрали, "чтобы выдержать политический баланс" в облсовете.

"Я хочу дождаться решения апелляционного суда, посмотреть, какие точки они в своем решении пропишут, или незаконно четыре заместителя вообще, потому что я знаю, что прописано [в законе "О местном самоуправлении"] - первый заместитель и заместитель - и после этого принимать решение. Если будет отменено, буду созывать внеочередную сессию и инициировать вопрос о переизбрании заместителей", - сказала Егорова-Луценко.

Коррупционное дело в Харьковском облсовете

22 июля детективы НАБУ разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ) и его подельника-адвоката в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривень неправомерной выгоды. Средства они требовали от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности. Их задержали после получения последней части взятки.

Суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 4,75 млн грн залога. Его сообщника тоже арестовали, залог определили в 713700 грн.

Позже НАБУ сообщило о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну (избран от "Слуги народа"). В тот же день на заседании облфракции "Слуги народа" Товмасян был единогласно исключен из фракции. 5 августа суд избрал Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 996 тыс. 400 грн.

Главой Харьковского областного совета VIII созыва избрана депутат от "Слуги народа" Татьяна Евгеньевна-Луценко вместо Артура Товмасяна.

Автор: Александр Топчий