Чиновник вместе с адвокатом якобы требовал и получил взятку в более миллиона гривень.

Заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша, разоблаченного на вымогательстве миллионной взятки, пока не будут исключать из фракции ОПЗЖ - подождут решения суда.

Об этом заявил в комментарии "Суспільному" глава фракции в областном совете Сергей Гладкоскок.

"Действительно, так. Из средств массовой информации я услышал, что есть мера пресечения - содержание под стражей, есть залог. Сейчас решается вопрос о пребывании его в СИЗО", - отметил он.

Он также прокомментировал вопрос о возможности исключения задержанного из фракции ОПЗЖ.

"Ни одно лицо не может быть признано виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания его во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации", - говорит депутат.

Что известно о деле

22 июля детективы НАБУ разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката в вымогательстве и получении 1 млн 50 тысяч гривень неправомерной выгоды.

Средства они требовали от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности. Их задержали "на горячем" после получения последней части взятки.

Автор: Юрий Годован