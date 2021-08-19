Назначение поддержали 76 депутатов.

Председателем Харьковского областного совета VIII созыва избрана депутат от "Слуги народа" Татьяна Евгеньевна-Луценко, вместо Артура Товмасяна.

Об этом сообщает пресс-служба облсоветы.

"Депутаты Харьковского областного совета поддержали кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко на должность председателя Харьковского облсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за ее назначение проголосовали 76 депутатов.

Читайте такжеВ Харькове замглавы облсовета разоблачили на вымогательстве миллионной взяткиПеред этим депутаты уволили Артура Товмасяна с должности председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, 4 августа председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну (избран депутатом от "Слуги народа") сообщили о подозрении в получении взятки. По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.

5 августа суд избрал Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 996 тыс. 400 грн.

4 августа его исключили из фракции "Слуга народа".

17 августа Товмасян написал заявление о сложении полномочий.

Автор: Светлана Макринская