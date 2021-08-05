Фигуранту дела назначили трехмиллионный залог.

Высший антикоррупционный суд в Киеве определил меру пресечения для главы харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки. Ему назначен залог в 2 996 400 гривень.

Судебное заседание транслировалось онлайн. Сторона обвинения просила назначить подозреваемому залог в размере 3 999 099 гривень, но суд удовлетворил требование лишь частично.

Сам Артур Товмасян своей вины не признает.

Накануне председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну (избран от "Слуги народа") сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

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По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

На заседании облфракции "Слуги народа" Товмасян был единогласно исключен из фракции. Будет избираться новый кандидат на должность главы облсовета.

Автор: Дмитрий Захаров