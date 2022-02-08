Также возможность переезда на запад Украины рассматривают различные компании.

Посольство Соединенных Штатов Америки изучает возможность переезда из Киева в регионы Западной Украины.

Как сообщает издание Buzz Feed, люди и компании начинают искать безопасное убежище в западных областях Украины, поближе к войскам стран-членов НАТО и Евросоюза.

"Поскольку российские солдаты и тяжелое вооружение почти окружили Украину, увеличивая угрозу потенциального опустошительного вторжения, некоторые украинцы начинают искать безопасное убежище в регионах Западной Украины. В этой части страны есть общие границы со странами НАТО, неподалеку находятся войска США, и дороги ведут к Европейскому Союзу на случай эвакуации - не говоря уже о давней истории сопротивления местных жителей российскому правлению", - пишет издание.

Также возможность переезда на запад Украины рассматривают различные компании.

"И Посольство США в Киеве также смотрит в сторону Западной Украины, поскольку рассматривает план действий в чрезвычайных ситуациях для возможной российской атаки", - говорится в материале.

В то же время, как сообщает осведомленный источник, хотя американское посольство еще не приняло никакого решения по этому поводу, перемещение на запад Украины активно обсуждается.

В Госдепартаменте США отметили, что сейчас нет оснований для подобного объявления, и посольство США в Киеве остается открытым для предоставления большинства консульских услуг.

"Мы продолжаем советовать, что гражданам США в Украине надо сейчас рассмотреть вариант выезда, используя коммерческие или иные частные имеющиеся варианты транспорта", - добавили в Государственном департаменте.

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Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Также Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

В США телеведущий посоветовал украинцам эвакуироваться из страны. А после этого посольство США посоветовало американцам покидать Украину из-за "непредвиденной ситуации".