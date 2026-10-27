Назревает бунт: вышел финальный трейлер 'Дюны 3' (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 17 декабря 2026 года.

Вышел финальный украинский трейлер заключительной части эпической научно-фантастической саги "Дюна", снятой по мотивам одноименного цикла романов Фрэнка Герберта.

События фильма под названием "Дюна: Часть третья" (Dune: Part Three) будут происходить почти через двадцать лет после того, как Пол Атрид стал правителем Империума. Теперь, столкнувшись с последствиями собственного правления, он вынужден противостоять новым угрозам, предательствам и масштабному заговору, в центре которого оказывается его возлюбленная Чани. Пока империю охватывает восстание, Полу придется заплатить настоящую цену за власть и сделать выбор, от которого зависит судьба самых дорогих для него людей.

В заключительной части к главным ролям вернулись Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем", "Вонка", "Не смотри вверх", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Марти Суприм"), Зендея ("Драма", "Одиссея", франшиза "Человек-паук", сериал "Эйфория"), Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшиза "Миссия невыполнима", сериал "Тайна бункера"), Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Оппенгеймер", "Чудо", "Черная вдова", "Громовержцы"), Джейсон Момоа (франшизы "Лига справедливости", "Аквамен", "Форсаж", "Minecraft: Фильм", сериал "Игра престолов"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", сериал "Мыс страха") и другие.

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Среди новых имен в актерском составе – Роберт Паттинсон ("Маяк", "Тенет", "Бэтмен", "Микки-17", "Драма", "Одиссея", "Праймтайм", франшиза "Сумерки") и Аня Тейлор-Джой ("Меню", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага", "Ущелье", "Настоящий герой", сериалы "Ферзевый гамбит", "Лаки").

Как и предыдущие две части саги, вышедшие в 2021 и 2024 годах, третью снял Дени Вильнев ("Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие", "Сикарио").

В украинский прокат фильм выйдет 17 декабря 2026 года.

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