Словению активно продвигают как бюджетную альтернативу Австрии: так ли это на самом деле

Эксперты пояснили, реально ли дешево отдохнуть в Словении и когда туда лучше всего ехать.

С последние годы Словению можно было неоднократно видеть в рейтингах лучших направлений для отдыха. Ее называли "скрытой жемчужиной" Европы или более бюджетной альтернативой Австрии или Швейцарии, а не так давно даже окрестили винной столицей европейского континента.

Авторы крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet Алекс Кревар и Марк Бейкер собрали полезные советы по поводу отдыха в Словении – от цен в стране до лучшего сезона для посещения.

Действительно ли Словения такая дешевая

"Безусловно, в Словении можно потратить немало денег. В любом уголке страны найдется предостаточно первоклассных курортов, оздоровительных центров, отелей, виноделен и ресторанов – здесь созданы все условия, чтобы гости, привыкшие к пятизвездочному уровню, чувствовали себя как дома. В то же время это идеальное направление и для бюджетных путешественников", – отмечают авторы Lonely Planet.

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По их словам, цены на повседневные нужды в Словении остаются вполне приемлемыми. Если вы путешествуете в одиночку, останавливаетесь в хостелах, преимущественно готовите еду самостоятельно и пользуетесь общественным транспортом, то ваш бюджет может составить около 100 евро в день – включая посещение одного-двух музеев или достопримечательностей. На дополнительные развлечения стоит закладывать в бюджет еще от 50 до 150 евро на каждое такое мероприятие.

Средние цены в Словении

ночь в хостеле в столице Любляне: от 35 евро;

ночь на двоих в бюджетном отеле в Любляне: от 75 евро;

ночь в квартире с собственной кухней в центре Любляны: от 75 евро;

билет на автобус в Любляне: 1,50 евро;

кофе в популярном ресторане в Бледе: 2,40 евро;

шпинатный бурек на вынос в Копере: 3,20 евро;

ужин на двоих в Толмине: от 60 евро;

пиво (0,3 л) в Кобариде: 3,50 евро.

Когда лучше ехать в Словению

Хотя в Словении формально существует "высокий туристический сезон" с июня по сентябрь, путешественники могут посещать эту страну круглый год.

Многие считают, что лучшее время для поездки – межсезонье (с конца апреля по июнь и с конца сентября по конец октября). В этот период здесь стоят прекрасные погодные условия для велопрогулок и пеших походов, а комфортная температура и смена сезонов придают особую выразительность величественным пейзажам – будь то горные плато, речные долины, озера, Юлийские Альпы или побережье Адриатического моря.

К тому же, в это время ниже цены, особенно на проживание, а туристов гораздо меньше – так что вполне возможно, что вы сможете осматривать достопримечательности в полном одиночестве, отмечают эксперты.

Гурманам и ценителям вин авторы издательства советуют посещать Словению в апреле или ноябре, когда в крупных городах, таких как Любляна и Марибор, по-прежнему кипит жизнь, а вот в остальной части страны темп становится более размеренным.

"Словенские шеф-повара обычно придерживаются принципа "ешь то, что дает природа" в любое время года, однако особенно восхитительные блюда появляются с первыми признаками весны и в период сбора урожая. После зимы, наполненной сытными рагу, с таянием снегов и весенним цветением приходит пора новых сезонных деликатесов. Это отличное время для поездки на юго-западное побережье – погреться на солнце и насладиться свежими морепродуктами. В ноябре, когда завершается сбор винограда и оливок, кажется, что вся страна замирает, чтобы поднять бокал за очередной щедрый урожай и превосходное вино", – отмечают бывалые путешественники.

Тем временем, период с декабря по март, когда в Словении меньше всего туристов и достаточно снега – это лучшее время для занятий зимними видами спорта и посещения СПА-курортов.

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Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали "самые надежные" горнолыжные курорты Европы, где у туристов больше всего шансов увидеть снег.

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