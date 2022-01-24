В Министерстве иностранных дел Украины советуют трезво оценивать риски и сохранять спокойствие.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной. Также ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе", - заявил Николенко.

В то же время, как подчеркнул спикер, "уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной осторожности".

"Фактически кардинальных изменений в ситуации и ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается неизменной с 2014 года, а накопление российских войск возле границы началось еще в апреле прошлого года", - заявил Николенко.

Читайте также"Подрыв безопасности Европы": Украина раскритиковала заявления немецких политиков насчет РФОн добавил, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.

По словам Николенко, посольство продолжит полноценно функционировать.

"Члены дипмиссии получили возможность уехать, если они имеют такое желание. Однако их отъезд вовсе не является обязательным", - подчеркнул спикер.

"Призываем спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ". Это нормальная международная практика поддержки консульской связи со своими гражданами", - заявил Николенко.

Также спикер отметил, что Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"В украинском и международном медиа-пространстве появляется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - заявил Николенко.

Он отметил, что президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

Читайте такжеВ Украину прибыла вторая партия военной помощи от США (фото)"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности предоставление новейшего оружия и техники", - заявил Николенко.

Как сообщал УНИАН, государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве.

Об этом сообщается в заявлении Госдепа на его официальном сайте. Отмечается, что такое решение было принято из-за угрозы военных действий России.

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