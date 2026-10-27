Переговоры лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным были согласованы с Украиной, – Сибига

Главы МИД обсудили утренние телефонные переговоры лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным и Зеленским.

Телефонные разговоры лидеров Норвегии и Финляндии с российским диктатором Владимиром Путиным были согласованы с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Финляндии и Норвегии.

"Мы обсудили утренние телефонные разговоры лидеров Норвегии и Финляндии – сначала с Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы приветствуем такую активную поддержку наших дипломатических усилий и мирного процесса. Этот звонок был согласован с нами, и это правильный подход", – сказал он.

Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится завершить эту войну, имеет реалистичные предложения и решения по этому поводу.

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"Мы готовы как к частичному прекращению огня, так и к полному завершению боевых действий. Разумеется, все должно быть справедливо. Мы не будем предпринимать никаких односторонних шагов", – отметил глава МИД.

Он рассказал, что проинформировал министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен и главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о последних событиях на поле боя и усилиях, направленных на достижение мира.

"Украина готова к трехсторонней встрече в Эмиратах. Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы приблизить мир", – добавил Сибига.

Беседа европейских лидеров с Путиным – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как говорится в пресс-релизе на сайте президента Финляндии, Украина была проинформирована о подготовке этого телефонного разговора. В частности, Стубб и Стере инициировали разговор для обсуждения агрессивной войны России против Украины и дипломатических усилий по прекращению войны и продвижению мира и стабильности в Европе.

Затем президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со Стуббом и Стере по итогам их сегодняшнего разговора с Путиным. Общение Зеленского с лидерами европейских стран стало продолжением дискуссий, которые ранее состоялись в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО. В частности, он рассказал, что выразил благодарность за подробное информирование и "эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнерами мирных усилий".

Как отметил президент Украины, обсуждалась подготовка трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне украинской, американской и российской команд.

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