Эксперты выбрали лучшие бюджетные процессоры для покупки в 2026 году

На фоне роста цен на видеокарты, оперативную память и накопители рынок процессоров остается относительно стабильным.

Эксперты Tom’s Hardware обновили рейтинг лучших недорогих процессоров 2026 года. В список вошли модели AMD и Intel стоимостью до $200, которые подходят для сборки доступного ПК, игр и повседневных задач.

Эксперты отмечают, что при выборе недорогого CPU приходится учитывать не только его производительность, но и стоимость совместимых комплектующих. В частности, оперативная память DDR5 существенно увеличивает расходы на сборку нового компьютера.

Intel Core Ultra 5 250K Plus – лучший универсальный вариант. В отличие от базовой модели (где было 14 ядер), версия 250K Plus получила 18 ядер и 18 потоков. В тестах он демонстрирует производительность в играх на уровне Ryzen 5 9600X и заметно превосходит некоторые конкурирующие модели в многопоточных задачах. Главный недостаток – необходимость использовать оперативную память DDR5.

– лучший универсальный вариант. В отличие от базовой модели (где было 14 ядер), версия 250K Plus получила 18 ядер и 18 потоков. В тестах он демонстрирует производительность в играх на уровне Ryzen 5 9600X и заметно превосходит некоторые конкурирующие модели в многопоточных задачах. Главный недостаток – необходимость использовать оперативную память DDR5. AMD Ryzen 5 7600X3D – лучший выбор для игр. Благодаря увеличенному кешу 3-го уровня процессор обеспечивает высокую производительность в играх. По результатам тестов, он уступает Ryzen 7 7800X3D всего на 4,5%, хотя стоит на $150 дешевле.

– лучший выбор для игр. Благодаря увеличенному кешу 3-го уровня процессор обеспечивает высокую производительность в играх. По результатам тестов, он уступает Ryzen 7 7800X3D всего на 4,5%, хотя стоит на $150 дешевле. AMD Ryzen 5 5600 – для старых ПК. Процессор построен на архитектуре Zen 3, оснащен шестью ядрами и 12 потоками и работает на платформе AM4. Базовая частота составляет 3,7 ГГц, а максимальная – 4,6 ГГц. TDP ограничен 65 Вт. Модель поддерживает разгон и комплектуется штатным кулером.

– для старых ПК. Процессор построен на архитектуре Zen 3, оснащен шестью ядрами и 12 потоками и работает на платформе AM4. Базовая частота составляет 3,7 ГГц, а максимальная – 4,6 ГГц. TDP ограничен 65 Вт. Модель поддерживает разгон и комплектуется штатным кулером. Intel Core i3-14100F – лучший процессор до $100. В ходе тестирования модель показала себя лучше AMD Ryzen 5 5500 и Intel Core i3-12100F в играх и приложениях, при этом он поддерживает как DDR4, так и DDR5, а еще комплектуется кулером.

– лучший процессор до $100. В ходе тестирования модель показала себя лучше AMD Ryzen 5 5500 и Intel Core i3-12100F в играх и приложениях, при этом он поддерживает как DDR4, так и DDR5, а еще комплектуется кулером. AMD Ryzen 5 5600GT – лучший процессор со встроенной графикой. Он подходит прежде всего для нетребовательных игр в разрешении 720p. Для комфортной игры в 1080p во многих проектах придется снижать качество графики.

Видео дня

Ранее эксперты назвали 6 процессоров, которые в 2026 году уже пора менять. Процессоры обычно служат дольше видеокарт, поэтому многие пользователи продолжают пользоваться CPU, выпущенными несколько поколений назад.

Steam опросил своих пользователей и назвал самую популярную конфигурацию игрового ПК в сентябре 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось RTX 5070, также пользователи все чаще выбирают процессоры AMD.

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