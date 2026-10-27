Стоимость составит миллиард гривень: в Киеве построят переправы через Днепр

Инициатива исходила от государства, а правительство уже приняло соответствующее постановление.

В столице планируют построить переправы через Днепр и обустроить подъездные пути к ним. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня состоялось заседание Совета обороны столицы. Среди рассмотренных вопросов, в частности, – реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним", – написал мэр Киева в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что инициатором идеи выступило государство, а правительство уже приняло соответствующее постановление. Конкретные места для переправ будет выбирать военное командование, а согласовывать их, в частности, Киевская городская военная администрация.

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"Город же, по рекомендации правительства, найдет средства – 1 млрд грн на этот проект", – отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что на Совете обороны также обсудили безопасность эксплуатации мостов в столице на фоне усиления российских обстрелов объектов критической инфраструктуры. По словам Кличко, сегодня профильные городские учреждения разрабатывают дополнительные технические меры для защиты конструкций мостов через Днепр.

Повреждения Южного моста

Напомним, в ночь на 27 октября Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Основной удар пришелся на Киев, под обстрелами также оказались 10 областей.

В результате обстрела был поврежден Южный мост, соединяющий правый и левый берега столицы. Временный исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев сообщил, что мост получил несколько попаданий в разных местах.

Переправы через Днепр – другие новости

Ранее Defense Express писал, что одним из вариантов для Киева является установка понтонных переправ. Сами понтоны можно развернуть достаточно быстро, при этом обустройство таких переправ входит в задачи Инженерных войск ВСУ, а "гражданских" решений для этого не существует.

По словам специалистов, в узких местах вблизи Киева ширина Днепра достигает примерно 400–600 метров. Поэтому для сооружения сплошной мостовой переправы через реку понадобится от двух до четырёх полных комплектов понтонно-мостового парка.

Для наведения понтонных мостов через Днепр придется искать дополнительные резервы. Изъять понтонно-мостовые парки со всей линии фронта практически невозможно, ведь они находятся в распоряжении воинских подразделений и уже задействованы для выполнения боевых задач.

Среди альтернативных вариантов называли строительство туннеля под Днепром и использование паромов. У каждого из них есть свои минусы. Так, строительство автомобильного туннеля может занять около четырёх лет, тогда как недостатком паромных переправ является низкая пропускная способность.

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