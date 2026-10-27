Лавров заявил, что война в Украине продолжится и может обостриться

По словам Лаврова, президент Финляндии и премьер-министр Норвегии во время разговора с Путиным не сказали ничего нового.

Война России против Украины продолжится и, вероятно, обострится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

По словам Лаврова, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не сказали ничего нового.

"Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - это большой вопрос", - сказал глава МИД РФ.

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Говоря о дизельной сделке с США, Лавров заявил, что это "чисто деловая договорённость".

"Это чисто прагматичный подход разумных лидеров, которые беспокоятся об экономике как своих стран, так и о мировой экономике, учитывая прежде всего интересы граждан, а не решения каких-то геополитических проблем", - добавил глава МИД РФ.

Также Лавров заявил, что Запад якобы пытается "держать свое общественное мнение, распространяя дезинформацию". Однако, по его словам, у Запада это получается с трудом.

"Это вот заявили недавно. В том числе канцлер Мерц сказал: "Главное для нас не Германия, не Евросоюз, не НАТО, не США, не Китай. Главное – победить Россию". Вот такие мазохисты, если хотите, политические", - подчеркнул Лавров.

Путин сказал лидерам Финляндии и Норвегии, что хочет захватить весь Донбасс

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, писало, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил, что Россия не намерена отказываться от захвата всего Донбасса.

По словам источника, Стубб и Стёре в ответ на заявление Путина подчеркнули, что завершение войны должно предусматривать справедливый мир. Также он напомнил журналистам, что последним лидером европейской страны, который общался с Путиным по телефону, был президент Франции Эммануэль Макрон. Тот разговор состоялся в июле, но не принес никаких результатов.

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