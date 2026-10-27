Лавров заявил, что война в Украине продолжится и может обостриться

Война России против Украины продолжится и, вероятно, обострится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.
По словам Лаврова, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не сказали ничего нового.
"Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - это большой вопрос", - сказал глава МИД РФ.
Говоря о дизельной сделке с США, Лавров заявил, что это "чисто деловая договорённость".
"Это чисто прагматичный подход разумных лидеров, которые беспокоятся об экономике как своих стран, так и о мировой экономике, учитывая прежде всего интересы граждан, а не решения каких-то геополитических проблем", - добавил глава МИД РФ.
Также Лавров заявил, что Запад якобы пытается "держать свое общественное мнение, распространяя дезинформацию". Однако, по его словам, у Запада это получается с трудом.
"Это вот заявили недавно. В том числе канцлер Мерц сказал: "Главное для нас не Германия, не Евросоюз, не НАТО, не США, не Китай. Главное – победить Россию". Вот такие мазохисты, если хотите, политические", - подчеркнул Лавров.
Путин сказал лидерам Финляндии и Норвегии, что хочет захватить весь Донбасс
Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, писало, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил, что Россия не намерена отказываться от захвата всего Донбасса.
По словам источника, Стубб и Стёре в ответ на заявление Путина подчеркнули, что завершение войны должно предусматривать справедливый мир. Также он напомнил журналистам, что последним лидером европейской страны, который общался с Путиным по телефону, был президент Франции Эммануэль Макрон. Тот разговор состоялся в июле, но не принес никаких результатов.