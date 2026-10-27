В Норвегии и Финляндии объяснили, почему решили провести телефонный разговор с Путиным

Стубб и Стере заверили, что Финляндия и Норвегия будут и впредь оказывать Украине свою многолетнюю поддержку.

Во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте президента Финляндии.

Примечательно, что Стубб и Стере были инициаторами этого телефонного разговора с главой Кремля. Они решили обсудить с Путиным дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

"Финляндия и Норвегия граничат с Россией. Они являются решительными сторонниками Украины. Цель телефонного разговора заключалась в том, чтобы напрямую донести до президента Путина информацию о предстоящих переговорах, направленных на прекращение войны", – говорится в заявлении.

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Добавляется, что разговор был связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби.

Представительство президента Финляндии подчеркнуло, что Стубб и Стере участвовали в телефонном разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

"Норвегия и Финляндия всегда выступали за мир и безопасность в нашем регионе. Обе страны заинтересованы в стабильности в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере. Это было подчеркнуто в ходе беседы", – указывается в сообщении.

Стубб и Стере заверили, что Финляндия и Норвегия будут и впредь оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Политики подчеркнули, что война в Украине должна закончиться, а переговоры – возобновиться.

"Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы являемся соседними странами России. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", – отметил Стубб.

Также Стубб заверил, что телефонный разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США.

В то же время премьер-министр Норвегии указал, что телефонный разговор с президентом РФ не свидетельствует о расколе Европы, а проводился в целях "защиты европейских интересов".

"В течение четырёх лет у ЕС до сих пор не было ни единого послания, ни единого подхода. Мы не выступали от имени кого-либо, кроме самих себя. Норвегия граничит с Россией, у нас обширная морская зона, и мы должны поддерживать здоровые и добрососедские отношения, которые обеспечат нам безопасность. У Финляндии граница протяженностью 1300 километров, поэтому поддержание политических контактов в этом направлении не означает раскол. Это защита наших интересов", – заверил Стере.

Телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Путин во время телефонного разговора со Стуббом и Стере заявил, что Россия не намерена отказываться от захвата всего Донбасса. В ответ на это президент Финляндии и премьер-министр Норвегии подчеркнули, что завершение войны должно предусматривать справедливый мир. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидеры Финляндии и Норвегии четко заявили российскому руководству, что необходимы реальные шаги по деэскалации в сфере энергетики и инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что "очень скептична" из-за "независимой инициативы Норвегии и Финляндии", поскольку этот телефонный разговор с главой Кремля не согласовывался с другими лидерами Европы. Фредериксен считает, что Европа должна сохранять единство, а не действовать в одиночку. Она не знает, чего, по мнению лидеров Норвегии и Финляндии, можно добиться таким звонком Путину. Премьер-министр Дании добавила, что не видит признаков того, что Россия стремится к миру с Европой.

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