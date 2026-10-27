Армия США закупает новые гиперзвуковые ракеты, которые могут обходить почти любое ПВО

Стоимость контракта с Lockheed Martin достигает 694 миллиона долларов.

ВВС США подписали контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 694 миллиона долларов на оперативное производство и развертывание гиперзвуковых ударных ракет, пишет Forbes.

Как отметил министр ВВС Трой Мейнк, это позволит перевести ракету "из стадии испытаний в серийное производство". Он также сказал, что такие ракеты позволяют преодолевать самые современные системы ПВО.

Авторы отметили, что речь идет о ракетах AGM-183A ARRW с системой воздушного запуска. Ее испытания идут с 2019 года. Теперь, после подписания контракта, Lockheed Martin запустит ракету в серийное производство для использования в военных целях. Как сказал начальник штаба ВВС США, генерал Кен Уилсбах, ARRW расширяет возможности США "по удержанию целей под угрозой в любой точке мира".

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ARRW – что известно об этих ракетах

Ракета ARRW оснащена твердотопливным ракетным ускорителем. Ее основным преимуществом называют скорость и маневренность. Как и другие гиперзвуковые ракеты, которые летят со скоростью в пять раз быстрее скорости звука, эти ракеты могут лететь по горизонтальным траекториям и маневрировать на малых высотах для поражения целей. На подлете к цели AARW выпускает гибкий планирующий аппарат для точного наведения и детонации боеголовки.

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Напомним, что скорость таких ракет достигает 6125 км/ч. Это резко сокращает время реакции, доступное для ее обнаружения. Однако, сложность перехвата заключается также в том, что ракета летит по непредсказуемой траектории. Она использует аэродинамическую подъемную силу для маневрирования, пикирования и резкой смены курса в полете. В отличие от других типов ракет, которые летят по параболической траектории, направление движения гиперзвуковых ракет просчитать почти невозможно.

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