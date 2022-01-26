Ведущий посоветовал украинцам заранее "подстраховаться".

Ведущий американского канала CTV Comedy Channel Тревор Ноа в эфире передачи The Daily Show прокомментировал ситуацию в Украине, сравнив ее с прошлогодними событиями в Афганистане.

В эфире телеканала Ноа посоветовал украинцам "подстраховаться" и заранее придумать план эвакуации из страны.

"Глядя на то, как это было в Афганистане, купил бы билет на эвакуационный рейс", - отметил телеведущий, очевидно намекая на вывод войск США из Афганистана после того, как боевики афганского движения "Талибан" вошли в столицу страны Кабул. Тогда многие гражданские жители пытались всеми способами покинуть страну.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение некоторых посольств об эвакуации сотрудников посольств и членов их семей из Украины является преждевременным.

На территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия. Сегодня к ним присоединилась Канада.

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