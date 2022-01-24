Дипломат подчеркнул, что пока идут переговоры с Россией, причин эвакуировать своих дипломатов не видят.

Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ.

Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, говорится на сайте ЕС.

Отмечается, что ЕС 24 января заслушает госсекретаря США Энтони Блинкена относительно ситуации вокруг Украины. Боррель отметил, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов, а поэтому ждет объяснений от США по поводу их решения.

"Мы не собираемся делать то же самое, что и США (эвакуировать дипломатов, - УНИАН), поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что пока идут переговоры с Россией, причин эвакуировать своих дипломатов не видят.

Эвакуация из Украины

Госдепартамент поручил начать сегодня эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине. В Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева. Это называют "мерами предосторожности", которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала.

Посольство США в Киеве продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

23 января стало известно, что Великобритания начала отзывать своих дипломатов из Украины.

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