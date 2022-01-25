Правительство рекомендует канадцам избегать поездок в Украину и оценивать необходимость их присутствия, если они уже прибыли в нашу страну.

На фоне информации о возможном вторжении России в Украину Канада посоветовала своим гражданам покинуть нашу страну и отказаться от "необязательных поездок".

Обновленные рекомендации 25 января появились на правительственном сайте Канады.

Так, власти страны советуют канадцам избегать "необязательных поездок" в Украину. В тексте указана и причина, Канада не рекомендует своим гражданам ездить в нашу страну из-за "текущих угроз со стороны России и ее военного присутствия в стране и вокруг нее".

Помимо этого правительство обратилось к своим гражданам, которые уже находятся на территории Украины.

"Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, необходимо ли ваше присутствие... Если ваше присутствие не является необходимым, вам следует подумать об отъезде, пока это еще безопасно. Вам решать, что означает "несущественная поездка", исходя из потребностей вашей семьи или бизнеса, вашего знания страны, территории или региона или любого другого фактора.", - указано на сайте.

Читайте такжеКулеба считает "преждевременным" решение некоторых посольств об эвакуации дипломатов из УкраиныВ пояснении к рекомендациям указано, что слова "избегайте необязательных поездок" являются теми предупреждениями, которые правительство Канады выдает в особых случаях. Такие советы выдаются, когда безопасность канадцев, путешествующих или проживающих в другой стране, может быть под угрозой.

Эвакуация рабочих посольств из Украины - что известно

Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Также, граждане США в Украине должны рассмотреть немедленную возможность выезда, используя коммерческие или иные частные транспортные средства.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности. Спикер МИД отметил, что Россия сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Читайте такжеВ МИД рассказали, сколько государств хотят забрать сотрудников посольств из УкраиныТакже, решение отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине из-за возможного вторжения РФ приняла Великобритания.

Зато руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском Союзе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ.

Также решили вывезти своих дипломатов и правительства других стран, среди которых Австралия и Германия.

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