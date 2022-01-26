Рекомендуют воспользоваться коммерческими рейсами или другим частным транспортом.

Америка призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда в связи с усилением угрозы военных действий со стороны России.

Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство остается открытым и может обрабатывать паспорта США и другие консульские документы, предоставлять займы на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет до Соединенных Штатов.

Также граждан США в Украине просят заполнить онлайн-форму для возможности дальнейшего общения.

Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Читайте такжеВ МИД рассказали, сколько государств хотят забрать сотрудников посольств из УкраиныВице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников представительства ЕС в Киеве.

Также Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

А в США телеведущий посоветовал украинцам эвакуироваться из страны.

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