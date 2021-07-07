Кроме того, в декларации Литва и Польша поддерживают Крымскую платформу и осуждают российскую агрессию против нашего государства.

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа, в том числе по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Вильнюса, где 7-8 июля состоится Международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Он рассказал, что дважды встречался со своими коллегами из Литвы и Польши - вчера вечером и сегодня утром.

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В частности, вчера руководители внешнеполитических ведомств обсудили "Северный поток-2", евроатлантическую интеграцию Украины, ситуацию в Беларуси.

"Сегодня утром... мы - министры иностранных дел Люблинского треугольника - подписали два документа и утвердили еще один, то есть всего три документа", - рассказал министр.

По его словам, первый документ – это декларация об общем историческом наследии и общих ценностях.

"В этом документе мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - отметил Кулеба.

По его мнению, еще одним важным элементом этого документа является признание того факта, что Конституция Пилипа Орлика является "неотъемлемой и важной частью общей демократической правовой традиции нашей части Европы, также как первая польская конституция и акты законодательства Великого княжества Литовского".

Министр подчеркнул, что Люблинский треугольник - это альтернатива "рускому миру" в этой части Европы, поэтому министры этих стран надеются, что к ним присоединится и Беларусь.

Второй документ, который подписали министры, - это дорожная карта развития Люблинского треугольника, в которую входят различные вопросы - от экономики и молодежных обменов до противодействия гибридным угрозам.

Третий документ - это план мероприятий по противодействию дезинформации.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации... Украина... обладает наибольшим опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три наши страны объединят свои усилия не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли учиться у нас и заимствовать наш опыт", - сказал глава МИД.

Он уточнил, что министры договорились о том, что разработают совместный доклад по противодействию дезинформации.

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Автор: Антонина Доломанжи