Правительство поставило за цель поддержать ВПЛ и украинцев, которые хотят вернуться из-за границы.

Кабинет министров принял постановление, которое расширяет возможности назначения помощи малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались на грани бедности, могли активнее ею пользоваться.

Об этом сообщила пресс-служба правительства. В частности, как отмечается, ранее помощь малообеспеченным семьям не могла назначаться, если в семье есть трудоспособные лица, которые не работают, или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих 3-х месяцев перед обращением за этой помощью.

Фактически это не позволяло семьями ВПЛ, которые переехали и в результате потеряли работу, а также семьями украинских мигрантов, которые возвращаются из-за границы после длительного пребывания там, получить помощь.

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"Отныне эта ситуация изменена. Поскольку правительство поставило за цель поддержать ВПЛ и украинцев, которые будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов, помощь будет назначаться на 6 месяцев: для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ; для семей внутренне перемещенных лиц, которые, вследствие перемещения, не работали или не платили ЕСВ", - говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, чтобы способствовать возвращению украинцев к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата помощи для малообеспеченных сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.

"Так, если в семье ВПЛ или возвращающихся мигрантов есть трудоспособные лица, которые не работают, после назначения помощи малообеспеченным они должны в течение двух месяцев после назначения помощи способствовать своей экономической самостоятельности - то есть или трудоустроиться, или стать на учет в Государственном центре занятости, чтобы специалисты Центра помогли таким лицам найти работу, или, при необходимости, пройти переобучение и переквалификацию", - заявили в правительстве.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство продлило до 1 марта, после чего получать помощь будут лишь определенные категории переселенцев. "Мы совместно с правительством решили еще на месяц продлить абсолютно всем, до 1 марта, существующие условия выплат. То есть ничего не меняется, автоматически новые критерии переносятся с 1 февраля на 1 марта. По этому мы уже достигли договоренностей внутри правительства и нашли соответствующий ресурс, потому что это не малый ресурс: один месяц продолжения таких пособий тянет нам более 6 млрд грн", – сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, при этом с 1 марта выплаты автоматически будут продлены пенсионерам из категории ВПЛ, у которых пенсия меньше 9444 грн, то есть пенсионерам с высоким уровнем дохода помощь продолжаться не будет. Также автоматически продлевается пособие для людей с инвалидностью первой и второй групп, а также для детей-сирот.

Как ранее предназначалась помощь малообеспеченным семьям

Напомним, помощь малообеспеченным назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи. Сейчас для трудоспособных лиц это - 55% прожиточного минимума (1665.4 грн), для детей - 140 % (в возрасте до 6 лет - 3 588,2 грн, от 6-18 лет - 4 474.40 грн), для лиц, утративших трудоспособность - 100% (2 361 грн). Таким образом помощь рассчитывается как разность уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

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