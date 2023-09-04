Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

На портале "Дія" стали доступны еще четыре социальные пособия для семей с детьми.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, ранее для получения этих пособий необходимо было обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично. Теперь это можно делать дистанционно на портале "Дія", поскольку информация автоматически подтягивается из реестра. Назначение помощи происходит в течение 10 дней с момента обращения.

"Если раньше для получения соцуслуг нужно было собирать множество бумаг, ходить в госорганы и стоять в очередях, то сейчас получить необходимые сервисы можно в "Дії". Отныне на портале доступны еще четыре услуги для семей с детьми, которые позволят получить помощь от государства в несколько кликов", - сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Отмечается, что автоматизация процессов значительно упрощает процедуру получения пособий и делает невозможными ошибки в заявлениях, что ранее было причиной повторных визитов в государственные органы для подачи новых заявлений.

Отныне в "Дії" доступны следующие 4 вида помощи для семей с детьми:

помощь при усыновлении ребенка - для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;

пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которое назначается на все время инвалидности;

пособие на ребенка одинокой матери или отцу – для одиноких усыновителей или одиноких матерей или отцов, не состоящих в браке.

"Для родителей, усыновивших ребенка, тех, кто ухаживает за больным ребенком, людей и детей с инвалидностью оформить пособие теперь можно будет быстрее и комфортнее. Не нужно собирать документы, заносить их, выстаивать очереди, повторно писать заявления. Достаточно - подключения к интернету. Это особенно важно для этих людей", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Новые услуги в "Дії" для семей с детьми

В январе 2023 года стало известно о том, что "Дія" запускает тестирование важной функции для семей с детьми. Услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком.

24 января 2023 года на портале "Дія" запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение государственной помощи для семей с детьми.

Сообщалось, что к тестированию могут присоединиться: родители, усыновившие ребенка; украинцы, ухаживающие за больным ребенком; люди с инвалидностью с детства и родители детей с инвалидностью; одинокие матери или родители, которые не состоят в браке.

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