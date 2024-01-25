Один месяц выплат помощи для ВПЛ стоит государству более 6 млрд гривен.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство продлило до 1 марта, после чего получать помощь будут лишь определенные категории переселенцев. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"Мы совместно с правительством решили еще на месяц продлить абсолютно всем, до 1 марта, существующие условия выплат. То есть ничего не меняется, автоматически новые критерии переносятся с 1 февраля на 1 марта. По этому мы уже достигли договоренностей внутри правительства и нашли соответствующий ресурс, потому что это не малый ресурс: один месяц продолжения таких пособий тянет нам более 6 млрд грн", – сказала министр.

По ее словам, при этом с 1 марта выплаты автоматически будут продлены пенсионерам из категории ВПЛ, у которых пенсия меньше 9444 грн, то есть пенсионерам с высоким уровнем дохода помощь продолжаться не будет. Также автоматически продлевается пособие для людей с инвалидностью первой и второй групп, а также для детей-сирот.

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"Вместе с тем, мы несколько по-другому подходим к помощи другим семьям, и здесь важно обратиться (за назначением выплат, – УНИАН), а обратиться могут те семьи, у которых есть дети и, например, один из родителей осуществляет уход за детьми до 14 лет, потому что школы или садики онлайн. Понятно, что это наши территории, где возможны боевые действия", – отметила Жолнович.

По словам министра, также продлены выплаты для тех семей, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют небольшие доходы – меньше 9400 грн на каждого члена семьи.

Кроме этого, будут продлены выплаты людям, проживающим на условно безопасных территориях, но их дети до 6 лет не ходят в садики из-за недостатка мест.

"То есть мы очень гибко подходим к каждой категории, учитываем все обстоятельства. Вместе с тем, подчеркиваем, что все, кто могут работать, должны работать", – подчеркнула министр.

Выплата пособия ВПЛ

В Минцсоцполитики ранее сообщили, что с 1 февраля предлагается продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств.

В ноябре вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук заявила, что около 40% внутренне перемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

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