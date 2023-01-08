Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна гарантировать выполнение любых инициатив или резолюций ООН, но лишь блокирует их.

Россию должны выгнать из Совета Безопасности ООН после роспуска комиссии по установлению фактов теракта в Еленовке. Россияне просто не допустили комиссию ООН в колонию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Он напомнил, что ООН расформировала свою комиссию, поскольку ее членам не предоставили гарантии безопасности.

"Смотрите, что происходит. Генсек ООН говорит, что мы не можем проводить следствие, поэтому мы распускаем следственную комиссию, потому что нам никто не гарантирует безопасность. а "никто" - это Российская Федерация. И все, дальше ничего нет. Но ведь логика должна быть другая", - заявил Подоляк.

По его словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна гарантировать выполнение любых инициатив или резолюций ООН. Но Москва блокирует эту возможность, так что следующим шагом генсека ООН должно было бы стать исключение России из Совбеза.

"Следующий шаг Гутерреша должен быть следующим - раз так, то мы избавимся от постоянного члена Совбеза ООН, и Россия будет уже где-то отдельно себе существовать. Но ведь они это не делают", - заявил Подоляк.

Он отметил, что до сих пор не все международные организации и страны до конца поняли, что надо правильно ставить акценты.

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области в результате взрыва было разрушено здание, где содержались украинские военнопленные с завода "Азовсталь". По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. Украинские силовики назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украина до сих пор не получила официальных ответов от Москвы по спискам погибших и раненых в результате этого теракта. Также, уполномоченный ВР по правам человека сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, однако после окончания "расследования". Но сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования" не известно.

ООН создала специальную комиссию для выяснения фактов теракта в Еленовке. Однако за пол года эта международная организация так и не добилась, чтобы Россия допустила ее представителей к месту преступления.

5 января стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в Еленовке. По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это является очередной демонстрацией посредническо-нейтральной позиции ООН.

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