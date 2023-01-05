Миссию расформировали "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, которое произошло 29 июля 2022 года.

Как заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга 5 января 2023 года, миссию расформировали "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".

По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа.

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"У нас была политическая сделка, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", – цитирует Дюжаррика "Радио Свобода".

В то же время представитель ООН не стал отвечать на вопрос, какая именно из сторон не предоставила необходимых гарантий. Он также отметил, что миссия может быть восстановлена в будущем.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области прогремел взрыв. В результате теракта было разрушено здание, где содержались выведенные из "Азовстали" военнопленные. Сообщалось о 53 погибших.

Позже и. о. командира "Азова" майор Никита Надточий заявил, что российские оккупанты могли использовать для убийства украинских военных в Оленевке реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель". Из-за них человек сгорает за секунды, потому что они быстро выжигают воздух.

8 сентября стало известно, что расследованием теракта в Оленевке займется ООН.

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