ТЦК отменил отсрочку мужчине, который ухаживал за матерью: что решил суд

ТЦК отменил отсрочку в связи с наличием сестры и замечаниями к акту об уходе, однако суд не обнаружил для этого законных оснований.

Тернопольский окружной административный суд признал незаконной отмену отсрочки военнообязанному, который осуществлял постоянный уход за больной матерью. После отмены отсрочки мужчину уже на следующий день мобилизовали, пишет "Судебно-юридическая газета".

У мужчины была отсрочка от призыва во время мобилизации на основании пункта 9 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Она была предоставлена в связи с необходимостью постоянного ухода за матерью и действовала до 3 мая 2026 года.

Для ее оформления он подал необходимые документы, в частности справку МСЭК об установлении матери II группы инвалидности на бессрочный срок, заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода, акт об установлении факта осуществления постоянного ухода и свидетельство о рождении.

Видео дня

Почему ТЦК отменила отсрочку

30 марта 2026 года комиссия при ТЦК приняла решение об отмене ранее предоставленной мужчине отсрочки.

Среди аргументов, приведенных в материалах дела № 500/2828/26, было наличие у мужчины сестры. Также ТЦК отмечал, что акт об установлении факта осуществления постоянного ухода не был зарегистрирован.

После отмены отсрочки мужчину направили на военно-медицинскую комиссию. Уже 31 марта его призвали на военную службу в ходе мобилизации, после чего зачислили в списки личного состава воинской части.

Мужчина обратился в суд с требованием отменить решение об аннулировании отсрочки, приказ о мобилизации и приказ о зачислении в воинскую часть, а также обязать уволить его с военной службы.

Наличие сестры не стало основанием для отмены отсрочки

Суд отдельно рассмотрел вопрос о том, могло ли наличие сестры повлиять на право мужчины на отсрочку для ухода за матерью.

Суд сослался на "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации", утвержденный постановлением Кабинета Министров № 560. Согласно ему, военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за собственным отцом или матерью, не указывают в заявлении об отсрочке информацию о других трудоспособных членах семьи, которые не обязаны осуществлять такой уход.

Поэтому суд пришел к выводу, что само наличие у мужчины сестры не могло служить надлежащим основанием для отмены уже предоставленной отсрочки.

Отдельная регистрация акта об уходе не требуется

Суд также рассмотрел аргумент ТЦК относительно отсутствия регистрации акта об установлении факта осуществления постоянного ухода.

В решении указано, что нормативно-правовые акты не устанавливают требований относительно отдельной регистрации такого акта. Следовательно, это обстоятельство также не могло служить законным основанием для аннулирования отсрочки.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства ТЦК пытался обосновать свое решение другими обстоятельствами. Однако суд не стал оценивать основания, которых не было в первоначальном решении об отмене отсрочки.

Суд признал отмену отсрочки незаконной

Изучив материалы дела, суд установил, что мужчина подал документы, необходимые и достаточные для получения отсрочки в связи с постоянным уходом за матерью.

Также в деле не было официальной информации, подтверждающей утрату им законных оснований для ранее предоставленной отсрочки. Поэтому суд признал решение об её отмене противоправным.

Поскольку на момент мобилизации у мужчины были законные основания для отсрочки, суд признал незаконным и последующий призыв на военную службу. Суд также отметил, что приказ о мобилизации может быть обжалован даже после его исполнения и приобретения человеком статуса военнослужащего.

Воинскую часть обязали уволить мужчину

Военная часть возражала против иска и, в частности, отмечала, что мужчина не подавал рапорт об увольнении с военной службы. Однако суд установил, что его зачисление в списки личного состава стало следствием мобилизации, проведенной после незаконной отмены отсрочки.

По мнению суда, для эффективного восстановления нарушенных прав было недостаточно лишь отменить решение ТЦК. Необходимо было устранить и последствия незаконной мобилизации.

В результате Тернопольский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд отменил решение комиссии при ТЦК об отмене отсрочки, приказ о призыве мужчины во время мобилизации и приказ воинской части о его зачислении в списки личного состава.

Кроме того, воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава и уволить его с военной службы.

В то же время суд не обязывал ТЦК отдельно восстанавливать отсрочку. В решении указано, что отмена противоправного решения об её аннулировании сама по себе восстанавливает действие отсрочки на период, на который она была предоставлена.

Решение может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде.

Скандалы с ТЦК – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее студент подал в ТЦК заявление на отсрочку от мобилизации, однако вместо его рассмотрения его направили на военно-медицинскую комиссию, а впоследствии мобилизовали. Почти через два года суд признал такие действия противоправными и обязал воинскую часть освободить мужчину.

Также мы сообщали, что суд признал незаконным решение ТЦК об отмене отсрочки аспиранту и его мобилизации. Было установлено, что мужчина продолжал обучение и выполнял индивидуальный план, а ТЦК не имел полномочий проверять успеваемость или посещаемость занятий.

Вас также могут заинтересовать новости: