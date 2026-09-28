Трамп предложил Си Цзиньпину покупать американское оружие, - посол

В Белом доме заявили, что у США нет планов по осуществлению подобной сделки.

Президент США Дональд Трамп обратился с предложением к лидеру Китая Си Цзиньпину приобрести американское оружие. Об этом заявил в телеинтервью посол США в КНР Дэвид Пердью, пишет The New York Times.

"Президент Трамп постоянно говорит: "Послушайте, мы продаем оружие другим странам по всему миру". В какой-то момент он даже спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить", - сказал он.

При этом посол не стал вдаваться в подробности и не раскрыл, что ответил Си Цзиньпин.

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Это неожиданное заявление было сделано в ходе интервью, посвященного политике США в отношении Тайваня. Остров уже несколько месяцев ожидает, когда Трамп одобрит новый пакет поставок вооружений на сумму 14 миллиардов долларов – вслед за рекордной многомиллиардной сделкой, о которой было объявлено в декабре прошлого года.

Ранее уже возникали сомнения в том, насколько твердо Трамп намерен защищать Тайвань. На встрече с Си в Пекине в мае Трамп заявил, что откладывает решение по пакету вооружений для Тайваня на 14 миллиардов долларов, назвав его "очень хорошим козырем" на переговорах с Китаем.

В то же время в Администрации Трампа опровергли это утверждение посла. Представитель администрации США заявил, что у Соединенных Штатов нет планов продавать оружие Китаю. В заявлении Госдепартамента говорится: "Законодательство США запрещает продажу оружия Китаю; никаких предложений или планов по продаже оружия Китаю не существует".

Визит Си Цзиньпина к Трампу

Как сообщал УНИАН, Трамп вместе с первой леди Меланией лично встретил самолет с лидером Китая Си Цзиньпином на военной базе, расстелив перед ним красную дорожку. Это был нетипичный дипломатический жест, поскольку обычно президентов других стран принимают в Белом доме.

Примечательно, что сам Си Цзиньпин не устраивал Трампу помпезных встреч в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

Последний государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся ещё в сентябре 2015 года при администрации Барака Обамы.

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