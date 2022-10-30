Все время пребывания Дианова в российском плену дочь писала ему, но ответа не получала.

В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области произошел взрыв, там находились выведенные из "Азовстали" украинские военнопленные. Среди них должен был быть и морпех Михаил Дианов, но его спасла сломанная рука.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказала дочь морпеха из "Азовстали" Екатерина.

По словам девушки, она с семьей долгое время не знала, нет ли ее отца среди погибших в результате теракта РФ в Еленовке.

"Прошло реально очень долгое время, когда мы узнали, что папы там не было. После освобождения папа рассказал, что в то время он был в госпитале. Его рука спасла от того теракта", - поделилась Катя.

Все время пребывания Дианова в российском плену дочь писала ему, но ответа не получала.

"Я писала ему в вайбере. Конечно, ответа не было. Даже не было прочитанных сообщений. К сожалению, папа не сможет их прочитать. Разве с моего телефона, потому что у него не сохранилась резервная копия прошлых переписок", - говорит Екатерина.

Теракт в Еленовской колонии и обмен пленными

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области РФ устроила теракт - погибли по меньшей мере 53 украинские пленные - защитники Мариуполя.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставок оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

21 сентября состоялся обмен пленными, тогда были освобождены 215 украинских защитников. Среди них – 8 раненых во время теракта в Еленовке.

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