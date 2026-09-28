Россияне ударили КАБами по многоэтажке в Харькове: среди пострадавших много детей (фото)

Среди пострадавших – 8 детей.

Утром россияне нанесли удары КАБами по Харькову, поразив многоэтажный дом. Уже известно о более чем 20 пострадавших, среди них много детей.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, около 4 часов утра россияне нанесли удары по двум районам города – Киевскому и Салтовскому. В Салтовском районе КАБ попал в многоквартирный дом.

Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся на второй этаж многоквартирного жилого дома. Зафиксировано разрушение второго и третьего этажей. Число пострадавших быстро растет – сначала было известно о 9 раненых, а уже через час их число возросло до двух десятков.

Видео дня

К 6.30 утра известно о 22 пострадавших, среди них 8 детей.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, 12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы.

3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили медицинскую помощь на месте.

Он также показал фото поврежденного дома – на снимках видно, что в квартирах разрушены стены, выбиты окна.

Атаки оккупантов – последние новости

В воскресенье россияне весь день терроризировали Киев и область с помощью дронов. В КГВА сообщили, что в Соломенском районе столицы обломки упали на здание учебного заведения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате очередного российского удара погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели во время тушения пожара. По другому адресу в результате попадания российского БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

А вечером российские оккупанты нанесли удар по Софиевской Борщаговке Бучанского района. Зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный". В результате атаки погиб один мужчина, около 10 человек получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: