Депутаты коалиции и члены "левой" фракции своими голосами помешали немедленному принятию соответствующего решения в парламенте.

Немецкий парламент не смог проголосовать за предложение Оппозиционного блока ХДС / ХСС о немедленной поставке танков и другой бронетехники Украины.

Как сообщает NTV, вынести на голосование предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе - решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Документ содержал призыв немедленно предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков и бронетранспортеров из запасов немецкой промышленности. Кроме того, он содержал требование направить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

Однако, депутаты коалиции и члены "левой" фракции своими голосами помешали немедленному принятию решения в парламенте. Вместо этого предложение ХДС/ХСС было передано для обсуждения в комитет иностранных дел, что значительно отложит принятие решения.

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Между тем, во время обсуждения некоторые депутаты правящей коалиции поддержали инициативу оппозиционеров. Депутат от "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала к поставкам немецких танков. Ее партия считает, что "в нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает территории" Германия должна передать по крайней мере бронетранспортеры Fuchs и БМП Marder. "А если того потребует ситуация, то, возможно, и боевой танк Leopard", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Проблемы с предоставлением Украине немецких танков: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Кристин Ламбрехт придерживаются мнения, что Украине не нужно поставлять танки.

В июле глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что Германии нужно отказаться от так называемых круговых поставок тяжелого вооружения Украине и начать поставлять его напрямую. "Мы должны найти в себе мужество признать, что круговые поставки работают не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", - пояснила тогда свою позицию Штрак-Циммерман.

А 22 сентября президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с предоставлением Германией вооружения для Украины. Президент отметил, что танки не поставят точку в войне. "Бронированная техника для нас - это вопрос выживания украинцев... Это не только танки, это и (противотанковые гранатометы) "Матадоры", это бронированная техника, которая есть у Германии, которую мы очень хотим и просим у Шольца", - сказал Зеленский.

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