Президент отметил, что танки не поставят точку в войне.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с предоставлением Германией вооружения для Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкому порталу Bild, отвечая на вопрос об отказе Германии поставлять Украине танки Leopard.

Президент отметил, что танки не поставят точку в войне.

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"Бронированная техника для нас - это вопрос выживания украинцев... Это не только танки, это и (противотанковые гранатометы) "Матадоры", это бронированная техника, которая есть в Германии, которую мы очень хотим и просим у (президента ФРГ Олафа) Шольца", - сказал Зеленский.

Говоря о системах противовоздушной обороны IRIS-T, он отметил, что они также не помогут одержать победу в войне, а это вопрос выживания украинцев.

"Это не оружие, с которым можно победить... Если мы говорим о победе, нам нужно не только это, нам нужно более истребительное оружие", - подчеркнул глава государства.

Обращаясь к Германии, Зеленский подчеркнул, что если она готова помочь сохранить жизни украинцев, то необходимо предоставить Украине бронированную технику.

"Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить "Сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - сказал президент.

Он призвал Германию в вопросе поставок Украине вооружения быть "примером для всех других государств, а не наоборот".

Предоставление Германией оружия Украине: какая ситуция

19 сентября Украина получила от ФРГ две РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. А в течение двух предыдущих недель Германия отправила 9 дополнительных зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Их количество на вооружении ВСУ увеличилось до 24 единиц.

Также в Германии заявляли, что предоставят Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.

Однако Берлин до сих пор отказывается передавать Киеву свои танки Leopard любых модификаций, признанные одними из лучших в мире.

В то же время осенью ожидается передача Украине сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. Ранее в ФРГ обещали в конце лета передать IRIS-T.